コンビニ大手のミニストップが一部の店舗でおにぎりなどの消費期限を偽装していた問題についてコンビニ研究家の田矢信二氏に聞いた。【映像】消費期限偽装が確認された店舗はどこにある？（地図）━━まず率直にこの問題をどう受け止めたか？「私はコンビニ業界で働いた経験があるが、コンビニ業界の人間から見ると（不正が確認された）店舗数（25店舗）は非常に多いという印象を持った。本来では数店舗でもあってはならない事案