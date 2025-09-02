韓国で、非医療従事者によるタトゥー施術を許容する通称「タトゥー司法」が、国会常任委員会を越えてついに本会議での通過だけを残すことになった。通常国会が開かれ、本会議を控えていることから、タトゥー司法に対する医療界とタトゥー業界の温度差がいっそう鮮明になっている。【写真】えっ、そこに？タトゥーを入れている韓国女優3選9月1日、法曹界によると、タトゥー司法が8月27日に国会保健福祉委員会の全体会議を通過した。