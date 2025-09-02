横浜F・マリノスは2日、MF山村和也(35)がウロンゴン・ウルブス(オーストラリア2部相当)へ完全移籍をすることを発表した。長崎県出身の山村は国見高から流通経済大を経て、2012年に鹿島アントラーズへ入団。ルーキーイヤーから背番号4を着けてプレーし、2度のJリーグカップ優勝などを経験した。その後、2016年にセレッソ大阪へ移籍し、翌2017年のカップ戦2冠に貢献。2019年に加入した川崎フロンターレでもJ1リーグ2連覇など数