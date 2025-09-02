十日町地域消防本部は2日、消防車両から出火する事案があったと発表しました。消防本部によりますと8月30日午前10時20分すぎ、消防本部の車庫内で消防車両の資機材の点検をしていた消防隊員が、車両後部から出火しているのを発見し、約1分後には消火器で消し止めたということです。けがをした人はいませんでした。出火した車両は「十日町指揮1」と呼ばれる、出動時に指揮隊が乗るワンボックス型の車両でホースを積載していま