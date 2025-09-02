音楽ユニット「GARNiDELiA（ガルニデリア）」が、2日をもって無期限で活動を休止すると公式サイトを通じて発表した。これを受け、ボーカル・MARiA（メイリア＝33）が自身のX（旧ツイッター）を更新。活動休止を知らされておらず、「驚いてます」とつづった。ガルニデリアはボーカル・MARiA（メイリア）とコンポーザー・tokuの男女ユニット。アニメ「キルラキル」「ガンダムGのレコンギスタ」「魔法科高校の劣等生」「Fate/Ap

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む ライブドアブログ埋め込みコードを取得