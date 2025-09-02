２日に実施された１０年債入札（第３７９回、クーポン１．５％）は、最低落札価格が９８円９９銭（利回り１．６１９％）、平均落札価格が９９円０５銭（同１．６１２％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は６銭で、前回（８月５日）の１４銭から縮小。応札倍率は３．９２倍となり前回の３．０６倍を上回った。 出所：MINKABU PRESS