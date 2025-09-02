日本テレビホールディングスは３日続伸し、２００１年５月以来２４年４カ月ぶりに４０００円台に乗せた。子会社の日本テレビ放送網が２日、テレビ広告をオンラインでリアルタイムに発注・運用できる同社の「ＡｄＲｅａｃｈＭａｘプラットフォーム」について、テレビ広告業界での共通プラットフォーム化に向けた検討をすることで、ＴＢＳホールディングス子会社のＴＢＳテレビと基本合意書を締結した