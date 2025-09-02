サイエンスアーツが３日続伸し連日の年初来高値更新となっている。この日、音声・文字・映像・位置情報などのリアルタイム共有が可能なＩＰ無線アプリ「Ｂｕｄｄｙｃｏｍ（バディコム）」が大阪市高速電気軌道（ＯｓａｋａＭｅｔｒｏ、大阪市西区）の全１３４駅の駅に採用されたと発表しており、好材料視されている。これにより、「Ｂｕｄｄｙｃｏｍ」の採用は主要鉄道会社２０社中１０社目の採用となる。 出所：MINK