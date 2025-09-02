「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２日午後１時現在でＪＸ金属が「売り予想数上昇」２位となっている。 ＪＸ金属は続伸、最高値街道をまい進している。前日は日経平均が波乱含みの展開で大幅安となるなかでも上値指向を継続し、その強さが光った。ＡＩデータセンター向け高機能銅合金などが収益押し上げに寄与しており、２６年３月期第１四半期（２５年４～６月）の営業利益は