米ホワイトハウスが1日（現地時間）、ホワイトハウスの公式カメラマンが撮影した李在明（イ・ジェミョン）大統領とトランプ大統領の韓米首脳会談現場の写真およそ40枚を共有サイトで公開した。この日、写真共有サイト「フリッカー」のホワイトハウスのアカウントには、韓米首脳会談が行われた先月25日にトランプ大統領がホワイトハウスのウェストウイング入口で李大統領を迎える場面から、取材陣が退場してから両首脳が対話をする