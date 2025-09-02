◆テニス▽全米オープン（１日、米国・ニューヨーク）２０１８、２０年優勝で、世界ランキング２４位、第２３シードの大坂なおみ（フリー）が、同３位で２０２３年優勝、今年の全仏優勝のコリ・ガウフ（米国）に６−３、６−２のわずか６４分で快勝し、全米では５年ぶりのベスト８に進出した。日本女子が、４大大会でトップ３シードから金星を挙げるのは、２００６年全仏１回戦で、第３シードのナディア・ペトロワ（ロシア）を