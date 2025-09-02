東京2025世界陸上代表に選ばれた短距離のサニブラウン アブデルハキーム（26、東レ）が2日、トレーニングキャンプを行っている宮崎市内で取材に応じた。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手この日、日本陸上競技連盟は東京世界陸上代表総勢80人を発表し、サニブラウンは男子100mとリレーメンバーに選出。「本当は余裕を持って、しっかり内定してそれに向けて準備っていう流れが一番だったと思うんですけど。い