お酒を飲んだら、エンジンはかかりません！！――。アルコール検知器で酒気帯びを検知した場合、自動で車が運転できないようにするシステムの実証実験が１日、岐阜市で始まった。全職員が使える市の公用車６台で３０日まで検証する。同市が創業の地の「ＧｌｏｂａｌＭｏｂｉｌｉｔｙＳｅｒｖｉｃｅ（ＧＭＳ）」（東京）と大手自動車部品メーカー「東海理化」が実験を行う。両社が共同開発した社用車管理システム「Ｂｑｅｙ