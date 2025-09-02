学校教員らが女子児童の盗撮画像をSNSを通じて共有したとされる事件で神奈川県の教員が新たに逮捕されたことを受け、阿部俊子文部科学大臣は2日、記者会見で「大変遺憾。断じて許されない」と強く非難しました。会見で阿部大臣は、4人目の逮捕者が出たことについて「承知をしており、大変遺憾。教師から児童生徒の性暴力は決してあってはならず、断じて許されない」と述べました。警察の全容解明に向けた捜査を「注視している」と