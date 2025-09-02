【オークランド近郊（米国）１日＝金川誉】サッカー日本代表は、メキシコ代表戦（７日・オークランド＝日付は日本時間）に向けトレーニングを開始した。この日はランニングなど軽めの内容で、時差調整や疲労回復につとめた。約２年ぶりにアジア以外との対戦となるメキシコ戦。ＦＩＦＡランキングでも日本の１７位に対し、メキシコは１３位で格上となる。また日本がメキシコに国際Ａマッチで勝利したのは１９９６年が最後。その後