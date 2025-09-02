任期満了に伴う11月の広島県知事選を巡り、前副知事の横田美香氏（54）が2日、無所属で立候補する意向を表明した。横田氏は1日付で副知事を辞職。4期目の現職湯崎英彦氏（59）は不出馬を表明している。知事選の出馬表明は横田氏が初めて。広島市で記者会見し「県民や子どもたちがずっと誇れる広島県であり続けていくために、全力を尽くしたい」と述べた。湯崎県政を引き継ぐ考えも示した。横田氏は広島県呉市出身。東大卒業