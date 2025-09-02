ハーゲンダッツ ミニカップに、“ほくほく感”と豊かな風味を感じる「マロン＆クレームシャンティ」が登場。こだわりのマロンと上品なクリームが重なる味わいの新アイスクリームが、期間限定で発売されます！ ハーゲンダッツ ミニカップ「マロン＆クレームシャンティ」 発売日：2025年9月2日(火)価格：351円(税込)内容量：110ml販売先：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他 ハーゲン