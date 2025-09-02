嵐の櫻井翔と相葉雅紀が2日、都内で行われた「セブン-イレブン・ジャパン 新広告コミュニケーション発表会」に登壇した。相葉雅紀と櫻井翔セブン-イレブン・ジャパンは、9月3日から櫻井翔、相葉雅紀、天海祐希を起用した新広告コミュニケーション「なにがあるかな、セブン-イレブン。」を開始。櫻井と相葉が地球にやってきた宇宙人役、天海が2人と出会うセブン-イレブン店舗のオーナー役を演じる新CM「宇宙人あらわる」篇、「宇宙