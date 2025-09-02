電通は8月29日、ENEOS、日本航空、日本マクドナルド、富士フイルムホールディングス、三井不動産と連携し、営業職における女性活躍を推進する「働きやすさNEXTプロジェクト」を始動すると発表した。電通ら6社が共同で立ち上げた「働きやすさNEXTプロジェクト」○プロジェクトの概要このプロジェクトは、女性営業職が抱える特有の課題について、女性自身の意見を基点に、男性社員や経営層を含む関係者が幅広く議論し、課題の可視化