東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」の、オールデイダイニング「ル・ジャルダン」にて「ディナーブッフェ〜夜の遊園地ダイニング〜」を開催。夢の続きのような非日常空間で、宵を彩る季節のごちそうを堪能できるディナーブッフェです☆ グランドニッコー東京ベイ 舞浜「ル・ジャルダン」ディナーブッフェ〜夜の遊園地ダイニング〜 期間：2025年10月1日（水）より通年提