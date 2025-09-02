サッカーJ3リーグサッカーJ3リーグで生まれた超ロング弾に衝撃が広がっている。センターサークル内から約60メートル先のゴールへ一振り。ボールがぐんぐんとのびてネットへ突き刺さった場面に思わず目を疑うファンが続出した。観る者の度肝を抜いた。8月30日に行われたJ3高知ユナイテッドSC対テゲバジャーロ宮崎（高知県立春野総合運動公園陸上競技場）の一戦。0-2とビハインドの展開で、高知は後半12分にセンターサークル内