電通は9月1日、電通総研と共同で、クリエイティビティを生かしてものづくり現場に活気を生み出す変革支援サービス「ゲンバニ」の提供を開始したことを発表した。。「ゲンバニ」のサービスイメージ○「ゲンバニ」の概要近年、競争激化に伴う生産管理の強化により、ものづくり現場では閉塞感が広がり、創造性や柔軟性が阻害されるケースがあるという。「ゲンバニ」は、製造業の工場などで働く人の感情に着目し、電通グループのクリエ