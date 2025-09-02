日本HPは9月2日、プリンタのハードウェアとファームウェアのセキュリティ対策（プラットフォームセキュリティ）の諸課題と、プリンタのライフサイクルのあらゆる段階でこれらの障害が及ぼす影響について取り上げた調査レポートの日本語版「プリント環境の保護：サイバーレジリエンスに向けたプロアクティブなライフサイクルアプローチ（Securing the Print Estate: A Proactive Lifecycle Approach to Cyber Resilience）」 を発表