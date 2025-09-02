松竹新喜劇の藤山扇治郎（38）が2日、大阪市内で行われた松竹創業130周年「秋だ！笑いだ！松竹新喜劇9月公演」（9月20〜28日、大阪松竹座）の取材会に出席し、大阪松竹座の閉館について言及した。松竹は先月28日、同館での興行を来年5月公演で終了。「建物や設備の老朽化のため」とし、劇場や地下店舗も含めたビルを閉館すると発表した。大阪松竹座の市村昌也支配人は会見の冒頭、「大阪松竹座ですが、建物が古くなり来年の5月でい