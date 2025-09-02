株式会社グリーンハウスフーズが展開する「とんかつ新宿さぼてん」が公式アプリを9月1日にリリースした。利用額に応じたポイントが付与され、1ポイント1円として使うことができる。さらに、アプリ限定クーポンの配信や近くにある店舗の検索機能がある。アプリの提供開始に伴い、これまで使われていた緑色のスタンプカードはサービス終了となる。〈「ひとくちヒレカツ」や「北海道コロッケ」などの無料クーポンが配信中〉現在配信中