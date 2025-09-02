9月2日 投稿 ポケモンは、2026年春にオープン予定の「ポケパーク カントー」内にあるカヤツリタウン・ポケモンセンターの外装一部をXにて公開した。 「ポケパーク カントー」は、ポケモン、よみうりランド、読売新聞東京本社の3社で運営するよみうりランドの敷地の一部区画にて開業を予定しているトレーナーズエリア。600匹を超えるポケモンが生息する「森