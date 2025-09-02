三谷幸喜氏が、25年ぶりに民放GP帯で連ドラ脚本を手がけるフジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(毎週水曜22:00〜 ※初回30分拡大)が、10月1日にスタートすることが2日、発表された。菅田将暉の主演で、二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波が共演する。(左から)神木隆之介、菅田将暉、三谷幸喜、二階堂ふみ、浜辺美波このドラマは、1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷氏の半自伝的要素を