青森県八戸市のみちのく記念病院で起きた患者間殺人隠蔽（いんぺい）事件に関連し、県は２日、同病院を運営する医療法人杏林会に対して医療法に基づく改善命令を出した。同病院で医師の勤務管理を適正に行うため、勤務時間を把握する体制づくりなどを命じる内容だ。同病院は、医師の勤務時間を正確に把握せず、県と市に対して事実と異なる報告を行っていたことから、運営が適正を欠くと判断された。