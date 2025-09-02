メ～テレ（名古屋テレビ） 教師らのグループが女子児童の盗撮画像を共有したとされる事件で、2日朝送検された神奈川県の教師の男は少なくとも1年前にはグループに参加していたとみられることが分かりました。 横浜市に住む中学校教師、石川勝也容疑者（28）は神奈川県内の施設で13歳未満の女児2人の下着を盗撮しSNSのグループに共有した疑いで2日朝、送検されました。 石川容疑者は当時神奈川県内