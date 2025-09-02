【モデルプレス＝2025/09/02】SUPER EIGHTの横山裕が、9月1日放送の日本テレビ系「完全密着！横山裕24時間マラソンの裏側〜子供たちのために走った真夏の挑戦！〜」に出演。マラソンのスタートの際、手にしていたものが反響を呼んでいる。【写真】横山裕「24時間テレビ」スタート時の様子◆SUPER EIGHT横山裕、マラソン前に手にしていたものとは8月30日・31日放送の日本テレビ系「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」でチャリティー