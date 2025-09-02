【ロサンゼルス共同】米CNNテレビは1日、南部テキサス州ヒューストンで、民家の呼び鈴を鳴らして走り去る「ピンポンダッシュ」をしていた11歳の少年が銃で撃たれ死亡したと報じた。CNNによると、少年は8月30日午後11時前、友人と一緒に住宅街でピンポンダッシュをしてふざけていたところ、家の中から出てきた人物に銃撃された。警察は撃ったとみられる容疑者を拘束。正当防衛に当たらず「殺人罪で訴追される可能性が高い」とし