婚約を電撃発表した人気歌手テイラー・スウィフトとＮＦＬのスーパースター、トラヴィス・ケルシーは、当面結婚式の準備には入らないという。米ピープル誌が先日、報じた。交際を公表して約２年が経ち、２人は８月２６日、共同のインスタグラム投稿で婚約を発表した。２人に近い関係者によると「今はただ婚約を楽しみたいだけなので、（結婚式は）じっくり時間をかけてやっていくつもりです。もう秘密にしておく必要がなくなっ