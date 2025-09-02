「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が1日深夜に放送されたテレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜深夜0・45）に出演。結婚式に参列したことがないと話した。この日は未公開トークを放送。結婚式の余興の話で盛り上がる中、あのは「結婚式1回も行ったことない。呼ばれたことない」と告白。「友達がいないから」と説明した。もし余興で歌唱依頼があったら「お願いされたら歌うと思う」と話した。