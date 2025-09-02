陸上の世界選手権（１３日開幕、東京）、混合１６００メートルリレーの代表に青木アリエ（日体大）が選出された。日本陸連は２日に都内で会見を行い、世界選手権の日本選手団を発表。青木は日本とペルーにルーツがある父と、ペルーとイタリアにルーツがある母のもと、静岡・浜松市で生まれ育った。日本国籍を取得前の５月には、静岡国際で日本記録を上回る４００メートル５１秒７１をマークして脚光を浴びた。以前は「フロレス