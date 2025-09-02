ボーイズグループATEEZが日本の新しいアルバムでグローバルな活躍を続ける。【写真】サン、非現実的な身体に視線釘付け去る9月1日、所属事務所KQエンターテインメントは、公式YouTubeチャンネルを通じてATEEZの日本2ndフルアルバム『Ashes to Light』のプレビューを公開した。プレビュー動画を通じて、タイトル曲『Ash』をはじめ『12 Midnight』『Tippy Toes』『FACE』『Crescendo』まで、計5曲の新曲の音源の一部がついにベールを