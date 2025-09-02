秋田市は、新城川が増水し周辺で氾濫が発生したため、一部地域に緊急安全確保を出しました。緊急安全確保が出されたのは、上新城地区の新城川流域の362世帯680人、下新城地区の新城川流域の1,534世帯3,045人、飯島地区の新城川流域443世帯872人の合わせて2,339世帯4,597人です。秋田市は新城川が増水し、周囲で氾濫が発生したとして、午後1時5分に警戒レベル5にあたる緊急安全確保を発令しました。