元迷惑系YouTuberで現奈良市議会議員のへずまりゅう氏が2025年9月1日にXを更新し、加工疑惑が上がっている写真の騒動に言及。指摘を否定した上で、弁護士に相談していることを明かしている。「弁護士に相談済みです」発端となったのは、へずま氏が8月31日にXに投稿したポスト。男性が鹿の上に跨がっている写真とともに「中国人はなぜ鹿さんに跨るのか？鹿さんの足は細いし骨折しやすいです」とつづられていた。しかし、この画像に