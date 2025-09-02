エバー航空は、ワイズテーブルコーポレーションが展開するイタリアンレストラン「サルヴァトーレ クオモ」とコラボレーションを行う。日本就航30周年特別企画として実施するもので、全国の「サルヴァトーレ クオモ」で特別限定メニューを提供する。8月28日には発表会を開き、インフルエンサーやメディア関係者にいち早くお披露目した。濃厚なビスクソースに海老の旨味とトマトの酸味、ウーシャンフェンが香る台湾テイストのパスタ