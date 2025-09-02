磯村勇斗が主演するドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」（カンテレ・フジテレビ系）の第8話が、1日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）文化祭の準備に励む天文部の生徒たちをサポートするべく、健治は学校へ行く日を増やしたいと久留島（市川実和子）に申し出る。そんななか、珠々（堀田真由）は高3の元議長団・北原（中野有紗）の様子がおかしいことに気付く。2学期になって学校を欠席することがあり、昼