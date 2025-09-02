韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良さんは9月1日、自身のInstagramを更新。最新ショットを公開しました。【写真】宮脇咲良、へそ見せ＆黒髪ショットに反響！「さくちゃんの黒髪待ってた」宮脇さんは「Hello again, New York!」とつづり、10枚の写真を投稿。カジュアルなオフショットを披露しました。へそ出しコーディネートでほっそりとしたウエストが際立ち、美しいスタイルが印象的です。髪色は黒髪にイメチェンした