県内は、大気の状態が非常に不安定となっていて、気象台は2日の夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意を呼びかけています。 九州北部地方は、高気圧周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になっています。 このため県内では、2日の遅くにかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあるとして、気象台が注意を呼び掛けています。 また