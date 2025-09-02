日本陸連は２日、東京世界陸上（９月１３〜２１日、東京・国立競技場）の日本代表８０人を発表。女子５０００メートルは山本有真（積水化学）、広中璃梨佳（日本郵政グループ）が新たに選出された。田中希実（ニューバランス）はすでに内定済み。女子１万メートルは広中と矢田みくに（エディオン）が選ばれた。山本は代表選考だった７月初旬の日本選手権（東京）で７位に終わったが、ワールドランキングで代表入り。４月の日本