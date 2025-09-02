旅行は恋するカップルの一大イベント。「大好きな彼氏と最高の思い出を作りたい」と、妄想を膨らませている女性もいるようです。男子たるもの、その期待に応えることに全力を注ぐべき。そこで今回は、10代から30代の独身女性237名に聞いたアンケートを参考に「女性がひそかに夢見る『旅行先で彼氏と一緒に作りたい思い出』９パターン」をご紹介します。【１】きれいな景色を見ながら彼にプロポーズされる「子供の頃からの夢です」