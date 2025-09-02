神戸はあす3日、ルヴァン杯準々決勝第1戦・横浜FC戦（ニッパツ）に臨む。取材に応じたMF山内翔（23）は「目の前の1試合に全力で戦いたい」と静かに決意を語った。2年目の今季は公式戦18試合出場。直近のリーグ横浜M戦では途中出場で推進力を発揮したが、ベンチ外になる試合も多い。それだけに「守備の部分で陽介くん（井手口陽介）やタカくん（扇原貴宏）と比べるとまだまだ…。2人とも動く幅が広く、僕は圧倒的に足りていない