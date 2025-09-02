子ども向けTV番組でお馴染みの『おかあさんといっしょ』に出演するお兄さんやお姉さん、個性的なキャラクターたちが初プライズ化！アクリルスタンドやちびぐるみが登場する。1959年に放送開始以来親子で楽しまれているTV番組『おかあさんといっしょ』に出演するお兄さん・お姉さんたちが初のプライズ化！今回登場するのは、集めて飾りたくなるアクリルスタンドと、持ち歩いて楽しめるちびぐるみの2ラインナップ。おうちでもお出