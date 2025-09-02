ロイター通信は2日、スーダン西部ダルフール地方の村で8月31日に大規模な地滑りが起き、子どもを含む少なくとも千人が死亡したと報じた。地元の反政府勢力が声明を発表し、国際社会に遺体の収容に向けた支援を求めた。村では数日間、豪雨が続いていた。生存者は1人だったという。反政府勢力は、村が「跡形もなく完全に破壊された」とした。ロイターによると、村は山間部にあり、2023年から続く国軍と準軍事組織「即応支援部