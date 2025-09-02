二ツ目落語家の春雨や晴太と、二ツ目講談師の神田鯉花が８月１１日に結婚したことが２日、分かった。所属の落語芸術協会が発表した。２人はあいさつ文で「平素より格別のお引き立てを賜り、心より御礼申し上げます。この度、私たち春雨や晴太と神田鯉花が結婚いたしましたことをご報告させていただきます。このように書面にてのご報告になりましたことお許しください。二つのものは一つずつ、一つのものは半分に。二人仲良く歳