価格は618万円!? しかしすでに入手困難か2025年7月31日、ホンダのスペシャリティクーペのニューモデル「プレリュード」の先行情報を公開しました。発売は9月4日を予定しているようです。【画像】超カッコイイ！ これが「新型プレリュード」です！ 画像で見る（94枚）登場が予告された時点から非常に注目を集めている新型プレリュード。ディーラーにはどのような問い合わせが届いているのでしょうか。ホンダ「プレリュード」