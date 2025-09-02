小泉農水相は、実業家の堀江貴文氏らと面会し、農林水産業の振興について意見を交わした。堀江氏は、和牛を使った焼肉店や輸出を手掛けている。面会には、おにぎり職人として知られる「おにぎり太郎」こと木曽太郎さんも同席した。堀江貴文氏：日本のおにぎりを世界に広がる活動で、多分一番知られていると思う。おにぎり太郎さん：自分としてはもうかっていくような世界線をつくりたいなと思って、海外の発信をすごくしたいなと思