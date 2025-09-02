難病と日々闘う娘との?おそろい?ショット2011年に結婚を発表した44歳女優が国指定の難病と診断を受けている10歳の娘とテレビ出演し、?おそろい?ショットの公開で注目を集めている。「なにか娘とお揃いにしたくて、パジャマやTシャツなど買ったこともありましたが、初めて娘からお揃いの品、メイクポーチをプレゼントしてもらいました」とインスタグラムに書き込み可愛らしいポーチをカメラに向け笑顔を見せているのは星野真里